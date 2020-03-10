KKTC Bakanlar Kurulundan koronavirüse yönelik tedbir kararları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, bu akşam Başbakan Ersin Tatar başkanlığında olağanüstü gündemle toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda mevcut tedbirlerin artırılmasına yönelik kararlar aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, bu akşam Başbakan Ersin Tatar başkanlığında olağanüstü gündemle toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda mevcut tedbirlerin artırılmasına yönelik kararlar aldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, KKTC Bakanlar Kurulunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (KKTC) iki pozitif koronavirüs vakasına rastlanması sonrasında aldığı kararlara yer verildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, tüm sınır kapılarında sağlık personelinin sayısını iki katına çıkarma kararı aldı.

Açıklamada, "Bakanlar Kurulumuz Hava ve Deniz Limanlarında uygulamada bulunan koranavirüse yönelik anket formu doldurarak ülkeye giriş yapılması kuralının kara sınır kapılarında da uygulamaya konulması kararını üretmiştir. Kara sınır kapılarından ülkemize giriş yapacak kişiler artık forum doldurma koşulu ile muhaceret işlemi gerçekleştirebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

Buna göre, bütün kara geçiş noktalarından KKTC'ye giriş yapacak tüm yolcular koronavirüsle ilgili gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra muhaceret işlemi gerçekleştirebilecek.

Bakanlar Kurulu, mevcut sürecin ciddiyetine uygun olarak, Başbakanlık koordinasyonunda, Sağlık Bakanı'nın başkanlığında bir kriz masasının oluşturulmasına karar verdi.

"Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile acil bir toplantı yapılacak"

Kriz masasında, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra Polis Muhaceret Müdürü, iki toplumlu bulaşıcı hastalıklar eş başkanı ve ihtiyaç duyulması halinde diğer kurumlardan da ilgililerin görev alacak.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulumuz olası bir salgınla karşılaşmamız durumunda ihtiyaç duyulacak gerekli teknik ekip ve ekipmanın temini ve ülkeye giriş çıkışlarla ilgili ek tedbirlerin alınmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yarın acil bir toplantı gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Bakanlar Kurulumuz Sağlık Bakanlığında hazır durumda bulunan karantina merkezinin kapasitesinin artırılmasına ve gerekli duyulması halinde kullanılması için bu merkeze ek farklı bölgelerde yeni karantina merkezlerinin ve gözetim merkezlerinin oluşturulmasına karar vermiştir."

"Ülkemizde saptanmış pozitif herhangi bir vaka bulunmamaktadır"

Bu kararlara ek olarak, Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını gerekçesiyle mecbur kalmadıkça KKTC vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmemesi ve GKRY'ye geçmemesi çağrısında bulundu.

Toplum sağlığına yönelik alınan kararların sınır kapılarındaki geçişlerde bazı gecikmeler yaşatsa da toplum sağlığını korumak adına bu konulardan kesinlikle taviz verilmeyeceği kaydedildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla virüsle alakalı açıklama yetkisinin sadece Sağlık Bakanlığında olduğunun da vurgulandığı açıklamada, "Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemlidir. Ülkemizde saptanmış koronavirüs pozitif herhangi bir vaka bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA