KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye dahil tüm giriş ve çıkışlar yasakladı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye dahil tüm giriş ve çıkışlar yasakladı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs salgını nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı.

14.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:31
KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye dahil tüm giriş ve çıkışlar yasakladı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs salgını nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Toplantı ile ilgili yapılan açıklamada 14 Mart'tan itibaren 1 Nisan'a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, KKTC'ye giriş ve çıkışlar yasaklandığı belirtildi. 

KKTC'de Rum Kesimi ve Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından Başbakan Ersin Tatar başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda dünyayı etkisi altına alan salgına karşı önemli kararlar alındı. Kararlara göre, 14 Mart'tan itibaren 1 Nisan'a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, KKTC'ye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Ülkeye sadece KKTC vatandaşı, ülkede eğitim alan öğrenciler ve göçmenler giriş yapabilecek.

Kararı Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte açıkladı. Bakanlar Kurulu'nun toplantısı sonucu kamuda itfaiye, polis, sivil savunma ve maliye dışında diğer kamu kuruluşlarında çalışan tüm personelin 27 Mart'a kadar idari izinli olacağı karara bağlandı. Özel sektörde ise marketler, benzin istasyonları ve eczaneler gibi sektörler dışında hizmetler duracak. Tüm eğlence yerleri kapatılacak. BAŞBAKAN TATAR: SOKAĞA ÇIKILMAMALIKararı açıklayan Başbakan Tatar, "İnsanlarımız sokağa çıkmamalı, evlerinde kalmalı. Zaruri olmamak kaydı ile kimse sokağa çıkmamalı" çağrısında bulundu.TÜRKİYE'DEN GELİŞLER DE YASAKLANDIBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Ülkeye turist olarak da Türkiye'den de kimsenin gelemeyecek" dediKUMARHANELER DE KAPANIYORKKTC'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık, maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27/03/2020 tarihine kadar idari izinli sayılacaklardır. Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi, eğlence merkezi vb. yerler 27/03/2020 tarihine kadar kapalı olacaktır. Bu iki tedbir çerçevesinde, çok sayıda vatandaşımızın evinde kalacağı ve sokağa çıkma ihtiyacı hissetmeyeceği aşikardır. Öte yandan hükümet olarak zaruri olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması yönünde çağrı yapıyoruz. Ayrıca önümüzdeki 48 saat içinde gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulumuz Fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir. 14/03/2020 saat 02: 00 itibarıyla 01/04/2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC'ye girişleri 01/04/2020 tarihine kadar yasaklanmıştır."MAĞUSA HASTANESİ KARANTİNA HASTANESİAyrıca alınan önlemlerde olası bir virüs vakası durumunda, Mağusa Devlet Hastanesi'nin karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren vatandaşlarımız ve yasal izinli kimseler 14 gün süre ile evlerinde izlem ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uygun davranmayanlar hakkında 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında yasal işlem başlatılacaktır. 14/03/2020 ile 01/04/2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması kararı üretilmiştir. Mağusa Devlet Hastanesi'nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmalar artırılmıştır."

 


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Kaynak: DHA

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