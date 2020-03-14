KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye dahil tüm giriş ve çıkışlar yasakladı (2)
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İtfaiye, Kıbrıs, Polis, Dünya

KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye dahil tüm giriş ve çıkışlar yasakladı (2)

KUMARHANELER DE KAPANIYORKKTC'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık, maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27/03/2020...

14.03.2020 02:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:36
KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye dahil tüm giriş ve çıkışlar yasakladı (2)

KUMARHANELER DE KAPANIYOR

KKTC'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık, maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27/03/2020 tarihine kadar idari izinli sayılacaklardır. Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi, eğlence merkezi vb. yerler 27/03/2020 tarihine kadar kapalı olacaktır. Bu iki tedbir çerçevesinde, çok sayıda vatandaşımızın evinde kalacağı ve sokağa çıkma ihtiyacı hissetmeyeceği aşikardır. Öte yandan hükümet olarak zaruri olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması yönünde çağrı yapıyoruz. Ayrıca önümüzdeki 48 saat içinde gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulumuz Fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir. 14/03/2020 saat 02: 00 itibarıyla 01/04/2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC'ye girişleri 01/04/2020 tarihine kadar yasaklanmıştır."MAĞUSA HASTANESİ KARANTİNA HASTANESİAyrıca alınan önlemlerde olası bir virüs vakası durumunda, Mağusa Devlet Hastanesi'nin karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren vatandaşlarımız ve yasal izinli kimseler 14 gün süre ile evlerinde izlem ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uygun davranmayanlar hakkında 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında yasal işlem başlatılacaktır. 14/03/2020 ile 01/04/2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması kararı üretilmiştir. 

Mağusa Devlet Hastanesi'nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmalar artırılmıştır."

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA - 


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Kaynak: DHA

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