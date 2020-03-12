KKTC Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında toplandı KKTC Bakanlar Kurulu, korona virüs gündemi ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın başkanlığında olağanüstü toplandı.

KKTC Bakanlar Kurulu, korona virüs gündemi ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın başkanlığında olağanüstü toplandı.



KKTC Bakanlar Kurulu, korona virüs gündemi ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın başkanlığında olağanüstü toplandı. KKTC Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararları şöyle sıraladı:



Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapılarını 22 Mart tarihine kadar kapatma kararı alındı. Birleşmiş Milletler bilgilendirildi ve 3 geçiş kapısı açık kalacak.



İtalya, İran, Irak, Çin, Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, Hollanda, Danimarka, İsveç, Singapur, Katar, Bahreyn ve Avustralya'dan gelecek yolcuların ülkeye girişi yasaklandı. Muhaceret izinleri olanlar girecek, girebilenler 14 gün evde gözlem altında tutulacak. Uygulama 1 Nisan'a kadar yürürlükte kalacak.



22 Mart tarihine kadar tüm eğitim kurumları, sinema, tiyatro ve bunun toplantılar tatil edildi. Yabacıların yeni çalışma ön izni almaları 22 Mart tarihine kadar durduruldu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA