30.10.2019 01:59

KKTC Bakanı Üstel: "2020 yılı için güzel geri dönüşüm aldık"

Yavru vatan, Antalya Turizm Fuarı'nda

ANTALYA - KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, "Yaklaşık bin acentanın buluştuğu Antalya Turizm Fuarı'nda güzel bir geri dönüşüm aldık. Bu geri dönüşümü 2020 yılı içerisinde görmüş olacağız" dedi.

Antalya Turizm Fuarı Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Antalya'da düzenlenen ilk turizm fuarı olan Antalya Turizm Fuarı'nda tur operatörleri, seyahat acenteleri, oteller ve otel zincirleri yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı da fuardaki stantta yerini aldı. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal, Kıbrıs'ın ana pazarı Türkiye olduğu için Türkiye'de gerçekleşen her fuara katılım gösterdiklerini belirtti. Fuarda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Üstel, "Fuarda ülkemizi tanıtmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladık. Bu fuarın Antalya bölgesinde ilk oluşu güzel. Antalya büyük bir turizm destinasyonu biz de bu büyük turizm destinasyonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yerimizi aldık" şeklinde konuştu.

Deniz ulaşımıyla Antalya'dan Kıbrıs'a

Fuarda Antalya'yı ziyaret eden turistleri Kıbrıs'ta misafir etmeyi hedeflediklerini aktaran Üstel, "Deniz ulaşımı ile kendilerini Kıbrıs'ta ağırlamak ve tatillerinin devamını sağlamak için buradayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihi eserlerini, kültürünü, mutfağını ve güzelliklerini anlatmak için buradayız. Böyle bir fuarda olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz, fuarı gerçekleştirenleri yürekten kutlarım" diye konuştu.

Üstel, fuarda bin acentanın buluşmasının önemine vurgu yaparak, güzel bir geri dönüşüm aldıklarını ve bu geri dönüşümü 2020 yılı içerisinde görmüş olacağız" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA