KKTC Bakanı Sucuoğlu: Türkiye'nin Libya adımı dengeleri değiştirdi
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KKTC Bakanı Sucuoğlu: Türkiye'nin Libya adımı dengeleri değiştirdi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya adımı ve daha sonra da kararlılığının göstergesi, dengeleri çok kısa bir süre içerisinde değiştirmiştir" dedi.

KKTC Bakanı Sucuoğlu: Türkiye'nin Libya adımı dengeleri değiştirdi
09.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 20:51

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya adımı ve daha sonra da kararlılığının göstergesi, dengeleri çok kısa bir süre içerisinde değiştirmiştir" dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Sucuoğlu, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının ABD, Fransa, Rusya, Çin ve diğer birçok ülkenin iştahını kabarttığını söyledi. Sucuoğlu, "Ama bu bölgenin gerçek sahipleri Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'dir. Dolayısıyla bu anlamda iki ülkenin yapmış olduğu anlaşmalar ve paralel hareket etmeleri, gemilerimizin doğal gaz arama faaliyetleri iki ülkenin bu bölgedeki kararlılığının göstergesidir. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'den daha önce bu konuda adım atan ülkelerin, hatta platformlarını hazırlayan ülkeler pandemiyi de bahane etmek suretiyle Türkiye'nin ve KKTC'nin bölgedeki kararlılığının da tespiti ile birlikte çalışmalarını durdurdular ve ülkelerine döndüler. Önümüzdeki süreçte hep birlikte izleyeceğiz. Ama yine anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle Libya konusundaki yapmış olduğu gerçekten ben buna 'şah mat' diyorum. Çok önemli bir açılım, karar. Şu an için başta Mısır olmak üzere İsrail, Yunanistan ve Rum kesiminin planlarını da büyük oranda değiştirmesine sebep olacaktır veya değiştirmeye doğru gidiyor" dedi.'DENGELER DEĞİŞTİ'Bakan Sucuoğlu, pandemi sonrası dünyanın gözünün bu bölgede olacağını belirterek, şöyle konuştu: "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bölgedeki hakkımızı, haklarımızı kesinlikle ve kararlılıkla şu an yaptığımız gibi korumamız gerekir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti bunun gereğini gerçekten yapıyor. Bunun sonuçlarını da hep birlikte görüyoruz. En önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya adımı ve daha sonra da kararlılığının göstergesi, dengeleri çok kısa bir süre içerisinde değiştirmiştir. Bunu net olarak görüyoruz."

Ziyarette dernek başkanı Bilal Ulusan tarafından Bakan Sucuoğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi.


Kaynak: DHA

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