KKTC Bakanı Sucuoğlu: Türkiye'nin Libya adımı dengeleri değiştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC Bakanı Sucuoğlu: Türkiye'nin Libya adımı dengeleri değiştirdi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya adımı ve daha sonra da kararlılığının göstergesi, dengeleri çok kısa bir süre içerisinde değiştirmiştir" dedi.

KKTC Bakanı Sucuoğlu: Türkiye'nin Libya adımı dengeleri değiştirdi
09.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:47

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya adımı ve daha sonra da kararlılığının göstergesi, dengeleri çok kısa bir süre içerisinde değiştirmiştir" dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Sucuoğlu, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının ABD, Fransa, Rusya, Çin ve diğer birçok ülkenin iştahını kabarttığını söyledi. Sucuoğlu, "Ama bu bölgenin gerçek sahipleri Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'dir. Dolayısıyla bu anlamda iki ülkenin yapmış olduğu anlaşmalar ve paralel hareket etmeleri, gemilerimizin doğal gaz arama faaliyetleri iki ülkenin bu bölgedeki kararlılığının göstergesidir. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'den daha önce bu konuda adım atan ülkelerin, hatta platformlarını hazırlayan ülkeler pandemiyi de bahane etmek suretiyle Türkiye'nin ve KKTC'nin bölgedeki kararlılığının da tespiti ile birlikte çalışmalarını durdurdular ve ülkelerine döndüler. Önümüzdeki süreçte hep birlikte izleyeceğiz. Ama yine anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle Libya konusundaki yapmış olduğu gerçekten ben buna 'şah mat' diyorum. Çok önemli bir açılım, karar. Şu an için başta Mısır olmak üzere İsrail, Yunanistan ve Rum kesiminin planlarını da büyük oranda değiştirmesine sebep olacaktır veya değiştirmeye doğru gidiyor" dedi.

'DENGELER DEĞİŞTİ'Bakan Sucuoğlu, pandemi sonrası dünyanın gözünün bu bölgede olacağını belirterek, şöyle konuştu: "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bölgedeki hakkımızı, haklarımızı kesinlikle ve kararlılıkla şu an yaptığımız gibi korumamız gerekir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti bunun gereğini gerçekten yapıyor. Bunun sonuçlarını da hep birlikte görüyoruz. En önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya adımı ve daha sonra da kararlılığının göstergesi, dengeleri çok kısa bir süre içerisinde değiştirmiştir. Bunu net olarak görüyoruz."

Ziyarette dernek başkanı Bilal Ulusan tarafından Bakan Sucuoğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi Güncel
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti Güncel
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık; ama şartlar elverişli olursa açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık; ama şartlar elverişli olursa açarız
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Otobüste bıçaklama dehşeti araç kamerasına yansıdı
Otobüste bıçaklama dehşeti araç kamerasına yansıdı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol koordinatörlüğü için Yalçın Koşukavak'la görüştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol koordinatörlüğü için Yalçın Koşukavak'la görüştü
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Mabel Matiz Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: KKTC Bakanı Sucuoğlu: Türkiye'nin Libya adımı dengeleri değiştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 13:32:23. #1.14#
title