KKTC Akaryakıt İstasyonlarından Grev Kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği devletin yetersiz ekonomi politikalarına karşı KKTC genelinde grev başlatma kararı aldı.

KKTC Benzinciler Birliği yükselen banka faizleri, kredi kartı komisyon oranlarının yüksekliği ve akaryakıt fiyatlarındaki istasyon paylarının iyice aşağı çekilmesine tepki göstermek amacı ile önümüzdeki günlerde KKTC genelinde grev yapma kararı aldı. Edinilen bilgiye göre hükümetten uzun süredir taleplerine yanıt alamayan birlik 12 Aralık gününe kadar taleplerin yerine getirilmemesi halinde KKTC genelinde süresiz greve kadar gidecek. - LEFKOŞA