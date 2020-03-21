KKTC açıklarında yan yatan teknedeki 175 Suriyeli göçmen kurtarıldı (3) BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI: DAMATLIĞINI GETİRİN OLDUKurtarılan Suriyeli göçmenlerle ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, toplum olarak göçmenleri sahiplendiklerini söyledi.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI: DAMATLIĞINI GETİRİN OLDU

Kurtarılan Suriyeli göçmenlerle ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, toplum olarak göçmenleri sahiplendiklerini söyledi. "Bir seferberlik başlatıldı" diyen Sadıkoğlu, "Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak halkımız seferber oldu. Buraya damatlığını getirenler oldu. Herkes yardıma koştu. Tüm göçmenlerin sağlık kontrolleri yapılıyor" dedi.

Kaynak: DHA