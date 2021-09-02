KKTC açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin çalışmalar sürüyor
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KKTC açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin çalışmalar sürüyor

KKTC açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karpaz açıklarında, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karpaz açıklarında, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Canaltay, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisi Mustafa Çankaya tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Yürütülen çalışma kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Teknopark çatısı altındaki teknoloji şirketleri Cyprus Robotics, Caretta Robotics ile DAÜ Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ve DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü ortak çabası ile geliştirilen denizaltı görüntüleme sistemleriyle de inceleme yapıldı.

Önceden uydu ile kirlilik tespit edilen, Erenköy'ün yaklaşık 7 deniz mili kuzey batısında, 50 metre deniz altından görüntü alındı ancak herhangi bir kirliliğe rastlanmadı.

Bununla birlikte kuzeybatı yönünde güçlü su altı akıntısı tespit edildi. Uydu görüntüsünde tespit edilen sızıntının kuzey batı yönünde ilerlediği tahmin ediliyor.

İHA'lar tarafından koordinatları iletilen bölgelerde yapılan incelemede de herhangi bir kirliliğe rastlanmadı.

İncelemede, petrol sızıntısının katılaşıp derine indiği, buradan da su altı akıntılarla açığa taşındığı ve Karpaz kıyılarına şu an için tehdit oluşturmadığı tespit edildi.

Öğleden sonra insansız hava araçları (İHA) yeniden havadan görüntü alıp kirlilik tespit edilen noktaların koordinatlarını Apostolos Andreas Manastırı açıklarında demirleyen römorkörlere iletecek. Deniz altından inceleme çalışmaları de devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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