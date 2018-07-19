KKTC Açıklarında Mültecileri Taşıyan Teknenin Batması
- Mülteciler, Taşucu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonuna yerleştirmesini KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmenin Mersin'in Silifke ilçesinde işlemleri devam ediyor.
- Mülteciler, Taşucu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonuna yerleştirmesini KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması
MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmenin Mersin'in Silifke ilçesinde işlemleri devam ediyor. Kazazede mülteciler, Taşucu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonuna yerleştirildi. Mülteciler geceyi burada geçirdi.