KKTC açıklarında mülteci operasyonu: 32 kişiye gözaltı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt ilçesine bağlı Yayla köyü açıklarında sahile çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen ve 2 kaptan gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt ilçesine bağlı Yayla köyü açıklarında sahile çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen ve 2 kaptan gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sabah 06.30 sularında Güzelyurt ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde mültecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin polis ile yürüttüğü operasyon kapsamında sahile çıkmaya çalışan 20'si erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile tekneyi kullanan iki kaptan gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA