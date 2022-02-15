KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Sezgin Pancar - Güncel
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KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, KKTC açıklarında durdurduğu teknede 334 düzensiz göçmen yakaladı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, KKTC açıklarında durdurduğu teknede 334 düzensiz göçmen yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den kalkan ve Akdeniz bölgesinde devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik uçağı, KKTC açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmen taşındığını fark etti.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, "Hacı Kaptan" adlı balıkçı teknesi takibe alındı.

Teknede, yabancı uyruklu 334 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Mersin'in Bozyazı ilçesine getirilen göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Sahil Güvenlik, Akdeniz, Kıbrıs, İzmir, Güncel, Haberler

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