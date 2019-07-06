KKTC 3. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3. Yatırım Danışma Konseyi (YDK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "YDK, KKTC'de bürokratik işleyişe etkinlik kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek bir kamu reformunun gündemde olduğunu saptamış, bürokraside sağlanacak iyileştirmelerin yatırım ortamını olumlu yönde etkileyeceği üzerinde önemle durmuştur." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar başkanlığında başkent Lefkoşa'da KKTC 3. YDK Toplantısı yapıldı.

Toplantıya, KKTC Bakanlar Kurulu üyeleri ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konseyin KKTC daimi üyeleri, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu eş başkanları Mustafa Genç ve Cihat Lokmanoğlu, üst düzey bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, KKTC'de yatırım yapan veya yatırım yapmak için çalışmaları bulunan iş insanlarının toplantıya katılımlarının olumlu etkileri olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"KKTC YDK, KKTC'de bürokratik işleyişe etkinlik kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek bir kamu reformunun gündemde olduğunu saptamış, bürokraside sağlanacak iyileştirmelerin yatırım ortamını olumlu yönde etkileyeceği üzerinde önemle durmuştur."

Bildirgede, uzun zamandır üzerinde çalışılmakta olan e-devlet projesinin tamamlanmasının, vatandaşların ve iş insanlarının devlet dairelerine gitmeden ve çalışma saatlerine bağlı kalmadan hizmet almalarını sağlayacağı, yatırım ortamını olumsuz etkileyen bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağı bildirildi.

Yatırım ve iş yapmaya yönelik iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi konusunda gerekli adımlar atılması gerektiği vurgulanarak, yargının ekonomik gelişmeyi destekleyecek şekilde güçlendirilmesi, tahkim mekanizmalarının kurulması ve desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Turizm potansiyeli

Sonuç bildirgesinde, "Türk Hava Yolları AŞ dahil Ercan Havaalanı'na gerçekleştirilen tüm uçuşların, Türkiye'deki daha fazla noktaya ve mümkün olduğunca fazla ülkeye bağlanmasını sağlayacak şekilde artırılmasının turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından önemi vurgulanmıştır. KKTC'nin eğitim ve turizm potansiyelinin uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda paydaşların da katkı koyacağı bir mekanizma kurulması üzerinde çalışılacaktır." denildi.

Sanayi sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak şekilde tam teşekküllü yeni bir Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ve geliştirilmesinin önemi üzerinde durulan bildirgede, ülkedeki turizm ve eğitim faaliyetlerinin KKTC'nin yerel kalkınmasına doğrudan daha fazla katkı verebilmesi için kamu-özel sektör iş birliği modeli temelinde, stratejik önceliklerin belirlenmesi ve operasyonel teşviklerin stratejik teşviklere dönüştürülmesi gerektiğine işaret edildi.

Teknolojik ürünler

Yeni teknolojilere ve inovasyona dayalı üretim modellerinin stratejik öncelikler arasına dahil edilebilmesi ve eğitim sektörünün desteğiyle oluşturulan bilginin ticarileştirilebilmesi için KKTC'de elektrik ve iletişim fiyatlarının düşürülmesi gerektiği belirtilen bildirgede, "Mevcut haliyle bu tür maliyetler girişimcilerin rekabet gücünün önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Yeni ve alternatif üretim teknolojilerinden yararlanılması yoluyla bu maliyetlerinin aşağı çekilmesi ve aynı zamanda genel olarak üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar KKTC'deki yatırım ortamını büyük ölçüde olumlu etkileyecektir. Bilginin ticarileştirilmesi için ayrıca üniversiteler ile reel sektörün teknoloji alanında yapabilecekleri iş birlikleri desteklenmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

KKTC'deki limanlarda yük hizmetleri ile turizme hizmet edecek sivil yolcu ulaşımı hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi için "yap-işlet-devret" modelinde işletme hakkının ihale edilmesinin önerildiği bildirgede, Kuzey Kıbrıs'ın, bölgede gelişmekte olan yat turizmi için geniş olanaklar sunduğu kaydedildi.

Yat turizminden öngörülen payın alınabilmesi için öncelikle KKTC kuzey sahilinde olmak üzere yeni yat limanlarının devreye girmesi adına gerekli yatırımların kamu ve özel sektör iş birliğiyle yapılması gerektiği vurgulandı.

Türkiye-KKTC iş birliği

Bildirgede, yükseköğretimde kalitenin artırılması için bu alanın yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Sonuç bildirgesinde şunlar kaydedildi:

"Türkiye'den boru yoluyla getirilen suyun tarımda ekonomik katma değeri en yüksek olacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu çerçevede, özellikle hem Türkiye pazarı açısından hem de iç pazar açısından ihtiyaç duyulan ürünlerin tespit edilerek üretiminin desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye-KKTC Ticaret Odası eş başkanlarının, iki ülke iş insanlarının, KKTC, Türkiye ve üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar ve iş yapma imkanlarını araştırmaları yararlı olacaktır. KKTC firmalarının başta Türkiye pazarına olmak üzere, diğer pazarlara daha etkin bir şekilde ulaşması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Türkiye ve KKTC hükümetlerinin bu konudaki çalışmaları, başta TOBB olmak üzere toplantıda hazır bulunan bütün meslek kuruluşları tarafından desteklenecektir. KKTC piyasasında pahalılığa ve maliyet artışına neden olan korumacılık uygulamaları gözden geçirilecektir. Hükümetlerimiz ve meslek örgütlerimiz bu konularda iş birliği içinde olacaklardır. KKTC'de sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali iş birliği anlaşmalarının ve yapısal reformların gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde mutabık kalınmıştır."

Kaynak: AA