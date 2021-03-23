KKTC 28 Mart'ta yaz saati uygulamasına geçiyor
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KKTC 28 Mart'ta yaz saati uygulamasına geçiyor

23.03.2021 20:38 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:48
KKTC 28 Mart'ta yaz saati uygulamasına geçiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulaması başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulaması başlıyor.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, KKTC'de 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulamasının başlayacağı belirtildi. KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan Yaz Saati Emirnamesi'nde, saatlerin 28 Mart Pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınacağı ve yaz saati uygulamasının 31 Ekim pazar günü saat 04.00'te sona ereceği kaydedildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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