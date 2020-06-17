KKKA'yı yenip sağlığına kavuştu, 'moral' uyarısında bulundu
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KKKA'yı yenip sağlığına kavuştu, 'moral' uyarısında bulundu

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan Sultan Özkan (49), sağlığına kavuştu.

KKKA'yı yenip sağlığına kavuştu, 'moral' uyarısında bulundu
17.06.2020 08:18 | Son Güncelleme: 17.06.2020 08:22

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan Sultan Özkan (49), sağlığına kavuştu. Özkan, dizini ısıran keneyi kendisinin çıkarmasıyla hastalandığını belirterek, "Bu hastalığı yenmenin en önemli yanı moraldir. Morali yüksek tuttuktan sonra, doktorlar da tedavisini uyguladığı zaman herhangi bir sıkıntı kalmıyor" dedi.

Sivas merkeze 200, İmranlı ilçesine ise yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Yozatağı köyüne bağlı Handere mezrasında yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Sultan Özkan, 15 Mayıs'ta sol ayak dizine kene yapıştığını fark etti. Köyde keçi üretimi yapan Özkan, keneyi kendisi çıkardı. Özkan, 3 gün sonra ateş ve bulantı şikayetiyle İmranlı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Özkan, İmranlı Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde herhangi bir rahatsızlığı olmadığı gerekçesiyle evine gönderildi. Daha sonra kendini iyi hissetmeyince bu kez de 19 Mayıs'ta Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Özkan, buradan KKKA şüphesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özkan, hastanede yaklaşık 10 gün süren tedavisinin ardından 27 Mayıs'ta taburcu oldu. Mezradaki yayla evinde keçilerinin başına yeniden dönen Özkan, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşıyor. Her gün keçileri ile vakit geçiren Özkan, Demirören Haber Ajansı'na tedavi sürecini anlattı.

'TEDAVİM ÇOK BAŞARILI GEÇTİ'Keneyi fark ettikten sonra kendisinin çıkardığını söyleyen Sultan Özkan, "Keneyi kopartıp çıkardıktan 3 gün sonra rahatsızlandım, doktora gittim, İmranlı'daki doktora. Orada bana tahlil yaptılar. Herhangi bir şey denmedi. Geri geldim, iki gün sonra tekrar rahatsızlandım, komaya girdim. Zara'ya gittim. Zara'dakiler kene ısırığı olduğunu söylediler, Sivas'a gönderdiler. Sivas'ta da gittim. Hastaneye yatırdılar. Çok kötü günler geçirdim, çok rahatsız oldum. Ama şimdi çok iyiyim. Doktorlarım da çok çok iyiydi, çok ilgilendiler, çok baktılar bana. On gün yattım, on gün sonra taburcu oldum. Doktorlarım çok iyiydi. İlgileri de ilaçları da her şeyleri de çok ilgilendiler benimle. Tedavimin çok başarılı geçtiğini söylediler. Kanımı değiştirdiler. Benimle gelenler ilaçlara daha hiç cevap vermedi" dedi.'FARKLI BİR KENEYDİ'Tedavi sürecinde hiç korkmadığını belirten Özkan, "Zaten sürekli doktorlarım diyordu 'hiç korkma, cesaretli ol, moralini bozma' diyorlardı. 'Önemli olan moral, moralini yüksek tut sen bunu atlatacaksın' diyorlardı. Kenenin farklı tür olduğunu fark ettim. Ama ben üç gün sonra rahatsızlanınca keneden olduğunu da hiç akıl etmedim. Normal bir rahatsızlık zannettim ama sonradan gittiğimde kene olduğunu ben de doktorlardan duydum. Kene diğerlerinden farklıydı. Hem biraz daha büyüktü ve rengi yeşildi. Bizim günlük hayvanlarımızda olan kene değildi. Daha farklı bir keneydi" diye konuştu.'ÖNEMLİ OLAN MORAL'

Vücudunda kene görenlere tavsiyelerde bulunan Özkan, "Kendileri çıkarmasınlar. Çıkarırlarsa da hemen doktora gitmesi lazım. Ben üç gün bekledim, beklemeseydim bu kadar sıkıntı yaşamayacaktım. Üç gün beklediğim için kana karışmış. Yani daha ilk müdahalesinde gitseydim bu kadar sıkıntı vermeyecekti. Zaten kene ısırdıktan sonra önemli olan moral. Moralini yüksek tutacak, moralini yüksek tuttuktan sonra doktorlar da tedavi uygulayınca herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Benim günlük kanımı değiştiriyorlardı. Üç gün süreyle kanım değişti, sürekli kan verildi ve ben atlattım. Keneyi artık kendim çıkarmam. İllaki doktora gitmem lazım. Hayvanlarımızı sürekli ilaçlıyoruz. 3 kez hayvanlarımızı ilaçladık. Şu anda herhangi bir şey yok, korkacağımız bir şey yok. Sürekli hayvanların barınak yerlerini, keçileri, her şeyleri ilaçladık. Şu anda bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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