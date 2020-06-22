KKKA tedavisi gören genç çoban hayatını kaybetti
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KKKA tedavisi gören genç çoban hayatını kaybetti

SİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 15 gündür tedavi gören çoban Burhan Ay (18), hayatını kaybetti.

KKKA tedavisi gören genç çoban hayatını kaybetti
22.06.2020 22:28 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:32

SİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 15 gündür tedavi gören çoban Burhan Ay (18), hayatını kaybetti.

Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan Burhan Ay, vücuduna yapışan keneyi çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ay, yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ay, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 15 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören genç çoban tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Burhan Ay'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Burhan Ay'ın cenazesinin yarın ailesine teslim edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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