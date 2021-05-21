KKKA tedavisi gören çiftçi, hayatını kaybetti (2)
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KKKA tedavisi gören çiftçi, hayatını kaybetti (2)

KKKA tedavisi gören çiftçi, hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİKKKA tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkmen Çağlayan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Hafik ilçesine bağlı Olukbaşı köyüne götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

KKKA tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkmen Çağlayan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Hafik ilçesine bağlı Olukbaşı köyüne götürüldü. Köydeki cemevi önünde pandemi tedbirlerine uygun olarak yapılan cenaze programının ardından Çağlayan son yolculuğuna uğurlandı.


KKKA tedavisi gören çiftçi, hayatını kaybetti (2)
KKKA tedavisi gören çiftçi, hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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