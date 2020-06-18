KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin kene ısırığıyla buluşan Kırım Kongo Kanamalı ateşi (KKKA) hakkında bilgeler verdi.

KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli
18.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:57

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin kene ısırığıyla buluşan Kırım Kongo Kanamalı ateşi (KKKA) hakkında bilgeler verdi. Prof.Dr. Çetin "KKKA tedavisinde de tıpkı koronavirüste olduğu gibi erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu konuda da özellikle insanlarımızı bir an önce hastanelerimize başvurmaları konusunda uyarıyoruz" dedi. 

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak rastlanıyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vaka sayısı da gün geçtikçe artıyor. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin kene vakalarına karşı uyarı yaptı.'İNSANIN KENDİ DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİDİR'Koronavirüste olduğu gibi insanın KKKA hastalığını atlatması için direncinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan Çetin, "Bu hastalıkların oluşmasında, arkasından da bunların ölümcül seyredip seyretmemesi de kişisel direncinin önemli olduğunu biliyoruz. Yani belli bir direncin olması vakaların nasıl seyredeceğinin bir göstergesi olabiliyor. KKKA hastalığının en önemli öldürme sebebi kanamalardır. Biz tedavinin temelinde kanamayı durdurucu bir takım tedaviler uyguluyoruz. Bunların başında da aslında virüsün fonksiyonunun bozulmuş olduğu trombosit dediğimiz kanda bulunan, kanamayı durdurucu hücrelerin taze bir şekilde diğer insanlardan alınmak suretiyle verilmesi, zaman zaman plazma verilmesi veya da tam kan verilmesi şeklinde destek tedavisi şeklinde yapılmaktadır. Onun haricinde de bir takım komplikasyonlar varsa, bir takım belirtilere yönelik de tedavilerini biz semptomatik olarak veriyoruz. 'ERKEN TANI VE TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ'KKKA tedavisinde erken tanının önemine değinen Prof. Dr. Çetin, "Tabi ki KKKA sürecinde diğer hastalıklar da hatta diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi erken tanı ve tedavi çok önemli ve değerlidir. Bazen kene ısırıyor, insanlar bu keneleri koparıp atıyor ve bir hafta ya da üç dört gün sonra hasta olarak geliyorlar. Bunların tedavi edilme oranı diğerlerine göre daha düşük oluyor. Tedavi edilebilir mi? Edilebilir.  Ama bu insanların hayatını kaybetme riski, daha erken bulunup daha erken tedavi edilen insanlara göre çok daha fazladır. Bunun için de biz insanlarımıza hep şunu söylüyoruz; Eğer bir kene ısırması varsa mutlaka kendileri bile çıkarmış olsalar hastaneye gidip 'beni kene ısırdı' diye bir takım tahlilleri yaptırması, hastanelerimiz tarafından bu insanlarımızın takip edilmesi çok önemlidir. KKKA tedavisinde de tıpkı koronavirüs de olduğu gibi erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu konuda da özellikle insanlarımızı bir an önce hastanelerimize başvurmaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu. 

Daha önce KKKA hastalığını atlatıp sağlına kavuşan birinin yeniden bu hastalığa yakalanma riski hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Çetin, "Şu ana kadar  böyle herhangi bir vakamız olmadı. KKKA'ya yakalanıp tedavi olan ve iyileşen hiç bir hastamız da daha sonra bu tür bir tekrar hasta olmadı. Biliyorsunuz bu tür hastalıklarda antikor geliştirmek suretiyle o virüse karşı vücut dirençli hale gelebiliyor. Burada da öyle olduğunu biliyoruz. Vücutta antikor gelişiyor ve iyileşenlerin genelde bir daha hasta olmamasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Haber
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu Haber
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Kemal Sunal Bülent Ersoy Mustafa Ceceli
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 09:58:50. #1.14#
title