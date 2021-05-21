KKKA hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayını 4'e yükseldi
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KKKA hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayını 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Sağlık

KKKA hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayını 4'e yükseldi Kenelerin neden olduğu KKKA hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayını 4'e yükseldi.

KKKA hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayını 4'e yükseldi

SİVAS - Kenelerin neden olduğu KKKA hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayını 4'e yükseldi.

Sivas'ta bu yıl önceki yıllara göre erken başlayan kene vakaları tedirgin ediyor. Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan yaklaşık 55 kişi tedavi altına alındı. Tedavi gören 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kenelerin neden olduğu ölümlere bugün bir yenisi eklendi.

Sivas'ın Hafik ilçesi Olukbaşı köyünde kene ısırması sonra rahatsızlanan T.Ç.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama kaldırıldı. Üç gün önce tedavi altına alınan T.Ç. bugün hayatını kaybetti. T.Ç.'nin cenazesi Olukbaşı köyünde defnedilmek üzere hastaneden alındı.

KKKA hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayını 4'e yükseldi
KKKA hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayını 4'e yükseldi
KKKA hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayını 4'e yükseldi
KKKA hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayını 4'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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