'KKKA aşısı, eylül ayında gönüllüler üzerinde denenecek' SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının, eylül ayı içerisinde gönüllüler üzerinde denemesinin yapılacağını söyledi.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının, eylül ayı içerisinde gönüllüler üzerinde denemesinin yapılacağını söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile yeniden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Alim Yıldız, makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Yıldız, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür etti. Şehre ve ülkeye hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Yıldız, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni önümüzdeki yeni dönemde, dört yıldır sergilediğimiz yönetim anlayışı ve hassasiyetlerle, niceliksel büyümeyi niteliksel büyümeye dönüştürecek çalışmalar ve uluslararasılaşma faaliyetlerine ağırlık vermek suretiyle daha büyük hedeflere taşımanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getiren değil, topluma değer üreten bireyler yetiştiren ve 2023 yükseköğretim hedeflerini önceleyen bir üniversite olacaklarını aktaran Yıldız, "Devletimizin içeride ve dışarıda vermiş olduğu milli mücadelede bizler de üniversite olarak üzerimize düşen vazifenin idrakiyle hareket edeceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda başımızı öne eğdirmesin, yüzümüzü kara çıkartmasın, hak ve adaletten, hakkaniyetten ayırmasın" diye konuştu.'KKKA AŞISI EYLÜL AYINDA DENENECEK'

KKKA aşısında üniversitelerinin de aralarında bulunduğu grubun yürüttüğü çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatan Prof. Dr. Yıldız, "Aşı çalışmaları zaten başlamıştı. Amerika'da maymunlar üzerinde denemeler yapıldı. Eylül itibarıyla İsviçre'de insanlar üzerinde denemeler yapılacak, 20 gönüllü üzerinde. Biz bunun Sivas'ta olması için şu anda uğraşıyoruz. 11 farklı ülkeden 13 araştırma merkezinin katılımıyla bu aşılar yapıldı. Bizim de burada araştırma merkezimiz bu işe katıldı. 2017 yılında destek vermiştik ve şükürler olsun sonucunu alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA