Kkk Personeline İlişkin Darbe Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin, aralarında eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Yıldırım Güvenç ve eski Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha'nın da bulunduğu 150 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.



Sanıklardan eski Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Caha'nın savunmasının ardından söz alan avukatı da müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları işlemediğini öne sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.



Darbecilerin sıkıyönetim ve yürütmeye el koyma mesajını birliklere gönderdiği öne sürülen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Adem Boduroğlu da üzerine atılı suçlamaların görev yerine gitmeden önce işlendiğini iddia ederek, suçlamaları reddetti.



Sanık Boduroğlu, duruşmadan iki gün önce yüksek tansiyon rahatsızlığı geçirdiği ve avukatıyla görüşemediği gerekçesiyle savunmasını daha sonraki günlerde yapmak istediğini belirtti.



Mahkeme Başkanı Cem Boztaş, Boduroğlu'nun savunmasını ilerleyen günlerde yapabileceğini bildirdi.



Sanıklardan eski Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, 15 Temmuz gecesi KKK Harekat Merkezi'ne gittiğinde görevli personelden birinin kendisine darbe girişimi, başka bir subayın ise tatbikat olduğunu söylediğini savundu.



Merkeze gelen mesajlar ve televizyonlarda izlediği görüntülerden, yaşananların darbe girişimi olamayacağını düşündüğünü ileri süren Çağlar, "Harekat Merkezi'nde bulunduğum süreçte hiç kimseye mesaj göndermedim. O gece yaşananları askeri refleksle yaptım, darbe girişimiyle bir bağlantım olmadı. Pişmanlık duyacağım şeyler olmadığı için pişmanlıktan faydalanamam." ifadelerini kullandı.



Çağlar, tatbikat maksatlı aldığı emirle ve askeri refleksle hareket ettiğini ileri sürerek beraatini istedi.



Sanık Çağlar, odasında bulunan "C" serisi bir dolarlık banknotun kimse tarafından verilmediğini, yurt dışı gezisinden kalan bir doların yanı sıra 5 avronun da cüzdanında bulunduğunu iddia etti.



Sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan ve darbe sonrası görev alacakların isimlerinin olduğu atama listesinin 171. sırasında ismi bulunan eski Tuğgeneral Çağlar, iş yeri ve evinde ele geçirilen "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" yazılı not kağıdının da kendisine ait olmadığını öne sürdü.



Listenin hazırlanmasında onayı ya da katkısı bulunmadığını iddia eden Çağlar, KKK'da herhangi bir suç işlendiğine şahit olmadığını savundu.



"FETÖ mensubu değilim." diyen Çağlar, 25 yıllık meslek hayatı boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinin menfaati dışında faaliyette bulunmadığını belirterek, bunun birlikte çalıştığı meslektaşlarına sorulmasını istedi.



Sanık Adem Boduroğlu'nun, "Harekat Merkezi'ne kartı olmayan kimse giremez, bu yetki de sadece bende ve sayılı birkaç generalde var. Komutan bile içeri giremez. Sizin bu yetkiniz yok, içeri nasıl girdiniz?" sorusu üzerine de Çağlar, bu ayrıntıları şu anda hatırlamadığını söyledi.



Sanık Çağlar'ın sorgusunun ardından bugünkü duruşma tamamlandı.



Davanın görülmesine 10 Temmuz Pazartesi günü Sincan Cezaevindeki duruşma salonunda devam edilecek.