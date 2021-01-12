KKK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KKK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı

12.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:54
KKK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) yapılanmasında yer alan 1 "mahrem imam" ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) yapılanmasında yer alan 1 "mahrem imam" ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla bağlantılı ve örgütün ankesörlü ve ardışık arama yöntemini kullandığı belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Öte yandan şüphelilerin 1'inin "mahrem imam", 9'unun muvazzaf astsubay, 3'ünün ihraç edilmiş astsubay olduğu, 10'unun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Merve Boluğur Demet Özdemir Eser Yenenler
Spor Ozan Tufan Arda Turan Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kongre Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 09:54:24. #1.14#
title