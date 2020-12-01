KKK darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, ifadesine başvurulacak sanık ile avukatı hazır bulundu. Diğer sanıklarla bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Sekreteri albay Hüseyin Öztürk, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığında mesaide olduğunu belirten Öztürk, yoğun geçen evrak işlemlerini sürdürdüğü sırada koridordan "Tatbikat var." şeklinde sözler işittiğini iddia etti.

Öztürk, koridora çıktığında kimseyi görmediğini, daha fazla bilgi edinebileceği düşüncesiyle mesaide olduğunu tahmin ettiği kişileri aradığını, ancak çoğuna ulaşamadığını, ulaştıklarının ise bir şey bilmediklerini söylediğini bildirdi.

Odasında beklemeye koyulduğunu, bu sırada alçaktan geçen uçakları duymaya başladığını anlatan Öztürk, daha sonra karargah binasının iç cepheye bakan tarafına indiğini savundu.

Öztürk, gün ağarmaya yakın 2 No'lu nizamiyeden çıkmak istediğini, ancak silah ve kalabalık insan sesleri üzerine vazgeçerek döndüğünü öne sürdü.

Silah sesleri kesilince evine gittiğini anlatan Öztürk, pazartesi gün mesaide gözaltına alındığını aktardı.

Gece boyunca karargahın darbe girişimine dahil olduğuna dair kendisinde bir kanaat oluşmadığını ifade eden Öztürk, normalde ilk görmesi gereken kişi olmasına rağmen sıkıyönetim emirlerinde de haberinin olmadığını öne sürdü.

Hüseyin Öztürk, "Gece boyunca kışlada bir hareketlilik olmadı. Halkın bize yönelik bir tepkisini görmedim. İnternetten küçük bir grubun kalkışma yaptığını gördük. Bunu bizim dışımızda bir grup olarak değerlendirdik." dedi.

Suçlu olmadığını savunan Öztürk, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl