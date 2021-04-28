KKCT Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu 6 maddelik önerisinde, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak...

KKCT Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu 6 maddelik önerisinde, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır.