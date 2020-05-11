KKB/Rapor-Salgın ilk aşamada küresel gıda talebini azalttı

Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) "Koronavirüsün Tarım ve Gıda Sektörüne Etkileri" başlıklı raporunda, ev dışı gıda tüketiminin neredeyse sona ermesi ve küresel gıda ticaretinin kesintiye uğraması nedeniyle, salgının ilk aşamada küresel gıda talebini azalttığına dikkat çekildi,Rapor, KKB ve...