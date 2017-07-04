Kjaer'e Karşılık Carlos Bacca ve M'baye Niang!
İtalyan devinin yıldız savunma oyuncusuna olan ilgisini ve ısrarını bilen Fenerbahçe yönetimi, takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere yapılacak takviyeleri Milan üzerinden çözmenin planlarını yapıyor.
İtalyan devinin yıldız savunma oyuncusuna olan ilgisini ve ısrarını bilen Fenerbahçe yönetimi, takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere yapılacak takviyeleri Milan üzerinden çözmenin planlarını yapıyor.
Beinsports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, golcü transferi için Milan'ın kadrosunda yer alan iki ismi İstanbul'a getirmek için uğraş verecek. Bu isimler Carlos Bacca ve M'baye Niang. Sarı - lacivertliler, bonservis bedelinin yanı sıra bu iki golcüden birini Milan'dan isteyecek.
Kaynak: Fanatık
Kaynak: Sporvadisi.com