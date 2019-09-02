Kjaer, Atalanta'ya transfer oldu

02.09.2019 17:03

Adı sıkça Fenerbahçe ile de anılan Simon Kjaer, İtalyan ekibi Atalanta'ya transfer oldu.



Yaz transfer döneminde eski kulübü Fenerbahçe'ye geri döneceği de sıkça konuşulan Sevilla'nın başarılı stoperi Simon Kjaer, tercihini İtalya'dan yana kullandı. 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda kiralık olarak Atalanta forması giyecek.



Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle 37 maça çıkan Kjaer, gol ya da asist üretemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA