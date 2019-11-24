Kızlık zarı dikimi: 'Halen talep var; herkesin bildiği, kimsenin konuşmadığı bir konu'

24.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:54

"Merhaba, ben Nadya. Şirketimiz size Bakırköy'deki özel bir hastanede kızlık zarı ameliyatı hizmeti sunabilir. Ameliyatın ücreti 1.750 Euro. Bu fiyata, ameliyat masrafları, ameliyat öncesi tahliller, ameliyat sonrası kontrol, hastane yatış ve otelden hastaneye VIP transfer ücreti de dahil."



E-posta üzerinden "hymenoplasty" (himenoplasti) yani "kızlık zarı dikimi" konusunda bilgi almak için yabancı biri gibi ulaştığım sağlık turizmi firmasından bu cevabı alıyorum. Merkezi İstanbul'da bulunan firma, kızlık zarı dikimi ameliyatları için yurtdışından hasta getiren tek şirket değil… Sağlık turizmi alanında son yıllarda atılım gösteren Türkiye'ye özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden kızlık zarı dikimi için gelenler de var. Euronews.com'da Görüntüle