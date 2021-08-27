Kızlarıyla gezintiye çıkan baba direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı otomobil apartmanın bahçesine girdi
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Kızlarıyla gezintiye çıkan baba direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı otomobil apartmanın bahçesine girdi

Kızlarıyla gezintiye çıkan baba direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı otomobil apartmanın bahçesine girdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de kızlarıyla gezintiye çıkan baba direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı otomobil, duvarı yıkarak apartmanın bahçesine girdi.

Küçükçekmece'de kızlarıyla gezintiye çıkan baba direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı otomobil, duvarı yıkarak apartmanın bahçesine girdi.

Alınan bilgiye göre, iki kızını da yanına alan Erkan Önder, 34 GL 8825 plakalı otomobiliyle gezintiye çıktı. Muratpaşa Mahallesi 6. Menekşe Sokak'ta aracının kontrolünü kaybeden Önder, sokaktaki 34 RS 5790 plakalı otomobile ve ardından 3 katlı binanın bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkan otomobil, bahçeye girdi. Aracın içerisinde sıkışan baba ve kızlarını olay yerine gelen itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkardı.

Baba ve kızları kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, her iki otomobilde ve binada hasar oluştu.

Kaza yapan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Erkan Önder, sabah çocuklarını da alarak gezintiye çıktığını belirterek, "Çocuklarla biraz heyecan yaşayalım dedik. Kemerlerini taktırdım. Biraz hızlı gelince… Alttaki yoldan geldim. Sonra nasıl olduysa bir anlık dalgınlığımla küt çarptım. İstanbul'da yıllardır araç kullanıyorum böyle bir şey yaşamadım." diye konuştu.

Önder, kazada zararlarının olduğunu dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.

Kızlarıyla gezintiye çıkan baba direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı otomobil apartmanın bahçesine girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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