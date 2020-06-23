Kızlarının mutluluğu için büyükşehri terk edip köy hayatını seçtiler
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Kızlarının mutluluğu için büyükşehri terk edip köy hayatını seçtiler

İstanbul'un şehir hayatından sıkılıp kızlarının doğayla iç içe büyümesi için yaklaşık 3 yıl önce Antalya'daki bir köye yerleşen çift, 200 tavuğun olduğu çiftlikte mutlu yaşıyor.

Kızlarının mutluluğu için büyükşehri terk edip köy hayatını seçtiler
23.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:34

İstanbul'un şehir hayatından sıkılıp kızlarının doğayla iç içe büyümesi için yaklaşık 3 yıl önce Antalya'daki bir köye yerleşen çift, 200 tavuğun olduğu çiftlikte mutlu yaşıyor.

Sercan ve Zehra Patus çifti, İstanbul'da 2011 yılında evlendi. Çiftin hayatı bugün 4 yaşında olan kızları Şevval'in dünyaya gelmesiyle değişti.

İstanbul'un kalabalığından uzaklaşan Patus çifti, "Kızımız doğal hayat yaşasın." düşüncesiyle 3 yıl önce Antalya'nın Kumluca ilçesi Altınyaka Yaylası'na yerleşti.

Şehir hayatının keşmekeşinden sıyrılıp köy hayatının sakinliğinde küçük kızlarını büyütmeye başlayan çift, burada küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.

İstanbul'un yorucu ve stresli hayatını geride bırakan çift, daha sonra kümes hayvancılığına yöneldi. Girişimcilikleriyle örnek olan Patus çifti, "Kızımız doğal hayat yaşasın." diye geldikleri köyde bugün 200 tavuğun bulunduğu, ayda 4 bin yumurta üretilen bir çiftliğe sahip olup kendi işlerini kurdu.

Yaklaşık bin metre rakımlı yaylada, tabiatla iç içe mutlu bir yaşam süren Patus çiftinin şimdiki hayali ise kızlarına daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için kurdukları çiftliği büyütmek. Bunun için hazırlık yapan Patus çifti, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık desteklemelerinden yararlanmayı planlıyor.

"Aldığımız karardan pişman olmadık"

Hayatının değişim sürecini AA muhabirine anlatan Zehra Patus, daha iyi bir işi ve yaşamı İstanbul'da değil, köyde bulduğunu söyledi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun olduğunu belirten Patus, İstanbul'daki bir firmada uzun süre üç boyutlu modelleme uzmanı olarak çalıştığını anlattı.

O dönemde sanayide iş yeri bulunan eşiyle 2011 yılında evlendiğini aktaran Zehra Patus, 2016'da dünyaya gelen kızını İstanbul'un stresli şehir yaşamında büyütmek istemediğini, bu isteğini de eşiyle paylaştığını dile getirdi.

Köye yerleşme düşüncesine eşinin de sıcak bakmasıyla 3 yıl önce Antalya'ya geldiklerini ifade eden Patus, "Kızımın doğumu ile hayatımızı değiştirecek önemli bir karar aldık. Kızımızı her şeyin doğal olduğu bir ortamda büyütmek istedik. Bu kararımızda da hiç pişmanlık yaşamadık. Şimdi daha mutlu bir hayatımız var. Devlet desteği alabilirsek çiftliğimizi daha da büyütmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yaylaya yerleştikten sonra mesleğini bıraktığını, sadece tavuklar ve hayvanlarla uğraştığını belirten Patus, kendisinin köyde büyüdüğü için hiç zorlanmadığını, kolay uyum sağladığını ifade etti. Ancak eşinin İstanbul'da doğup orada yaşadığını belirten Patus, "Eşim ilk zamanlar çok zorlandı ama o da alıştı. Kızım ise burada çok mutlu, zaten hayalimiz buydu." dedi.

Köyde iş imkanının olduğunu ve büyük şehirlere göçe karşı olduğunu vurgulayan Patus, köy hayatına sahip çıkılması çağrısında bulundu.

"Kızımı mutlu görmek her şeye değer"

Sercan Patus da ilk yıl arkadaş çevresinden uzak kaldığı için uyum sorunu yaşadığı köy hayatına çabuk alıştığını ifade etti.

Köy yaşantısını sevdiğini dile getiren Patus, İstanbul'un yorucu trafiği ve temposunun kendilerini yorduğunu anlattı.

Temiz hava ve tabiatın tarif edilemez olduğuna değinen Patus, "Burada trafik sorunu yaşamıyoruz. Her yer yemyeşil, hava temiz. Herkes birbirini tanıyor, yardımcı oluyor. Aracınızı kilitleme ihtiyacı bile duymuyorsunuz. Kızım da hayvan sevgisi ile büyüyor. Kedisi var, köpeği var. Onu mutlu görmek her şeye değer. Tek sıkıntımız tavuklara musallat olan tilkiler. O da doğanın kanunu, onlara da alışıyoruz." şeklinde konuştu.

Çiftin 4 yaşındaki kızları Şevval'in ise tavuklara yem vermesi, köpeği ve kedisi ile oynaması, evin bahçesindeki ceviz ağacının gölgesinde çamur ve kum oynaması renkli görüntüler oluşturuyor. Annesinin yanında kümese ve hayvan ağılına giren küçük kız, keyifli anları ve mutluluğuyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Manşet

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