Kızlarının kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşacağı günü bekliyorlar
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Kızlarının kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşacağı günü bekliyorlar

Düzce'de yatağa bağımlı 30 yaşındaki Gülcan Fidan'ın ailesi, kızlarının kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor.

02.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:06

Düzce'de yatağa bağımlı 30 yaşındaki Gülcan Fidan'ın ailesi, kızlarının kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor.

Karadere Hasanağa köyünde yaşayan Mücahit ve Nagehan Fidan'ın kızları Gülcan, yaklaşık 7 yıl önce böbrek taşı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kentteki özel bir hastanede "vakum" tekniğiyle taşın alınmasının ardından fenalaşan Gülcan Fidan'a, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Diyaliz tedavisi görmeye başlayan ve bu sırada enfeksiyon nedeniyle kalbinin durması sonucu tüm hayati fonksiyonlarını kaybeden Fidan, 5 ay yoğun bakım ünitesinde kaldı.

Beyninde oluşan "pıhtı atması" nedeniyle yatağa bağımlı kalan ve sadece gözlerini hareket ettirebilen Fidan'a, anne ve babası, aradan geçen 7 yılda adeta bebek gibi baktı.

Aile, kızlarının kök hücre tedavisiyle ayağa kalkabileceği umuduyla Sağlık Bakanlığına başvuruda bulundu.

"Kızımızın kalkıp gezeceğini umut ediyoruz"

Mücahit Fidan, AA muhabirine, kızları için mücadele ettiklerini belirterek, "Aşağı yukarı 2 sene oldu, biz de kök hücre için müracaat ettik. Maddi bir isteğim yok. Kızımızı tedavi ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kızlarının şu anda cihazlardan bağımsız yaşayabildiğini ve durumunun günden güne iyiye gittiğini anlatan Fidan, şunları kaydetti:

"Kök hücre tedavisi için kızımızın önünün açılmasını istiyoruz. Onay almak istiyoruz. Kızımız kök hücreye uygun fakat onay kısıtlı. Devlet büyüklerimiz inşallah onay verir. Kızımızın kalkıp gezeceğini umut ediyoruz. Gecemiz gündüzümüz kızımız oldu. Annesinin gecesi gündüzü yok. Yıllardır mücadele ediyor. Kendini buna bağışlayacak. Kızımızın durumu şu an çok iyi. Kök hücre tedavisiyle kalkacağına inanıyoruz. Bizim parayla pulla işimiz yok. Çadırda yatalım yeter ki bu kız ayaklansın. Sağlık çok önemli. 23 yaşında su gibi gezen çocuğun durumunu görüyorsunuz. İnşallah birileri bu işe sebep olur da hayır duamızı da alır."

"Devletimiz çok destek oldu, Allah razı olsun"

Anne Nagehan Fidan ise 7 yıldır kızıyla ilgilendiğini vurgulayarak, "Kızımızın tedavileri devam ediyor. Fizyoterapistlerimiz geliyor. Bundan önce 4,5 yıl getirdik, daha sonra devletimiz çok destek oldu. Allah razı olsun. Toplum Sağlığı ekipleri, aile hekimimiz geliyor. Gülcan'ın sağlığında hiçbir şey yok. Böbrek sorunu yok. Tahlilleri, her şeyi çok güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

Doktorların "kök hücreyle büyük bir yol katedileceğini" söylemesi üzerine Bakanlığa başvurduklarını anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Doktorların tavsiyesiyle kök hücre için müracaatımız var. İyi olacağını söylediler. Kök hücre tedavisi sonucu kalkacak, konuşacak. Büyüklerimizden beklentimiz kök hücre onayı. Tek umudumuz bu. Şu ana kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şey çok güzel gidiyor. Kızımın bu haliyle de mutluyum ama kalksa, konuşsa daha da mutlu olacağım. Rabb'ime binlerce şükürler olsun."

Fidan, "Kızım konuşsun 'anne' desin bana. Tek hayalim bu. Ayakta dursun. Kendi ihtiyaçlarını karşılasın. Kimseye muhtaç olmasın. Tek arzum bu." dedi.

Kızlarının kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşacağı günü bekliyorlar

Kaynak: AA

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