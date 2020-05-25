Kızlarını trafik kazasında kaybeden aileyi polis ekipleri mezarlığa götürdü
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Kızlarını trafik kazasında kaybeden aileyi polis ekipleri mezarlığa götürdü

Güngören'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlatlarının mezarını ziyaret etmek için yardım isteyen aileyi mezarlığa götürdü.

Kızlarını trafik kazasında kaybeden aileyi polis ekipleri mezarlığa götürdü
25.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:14

Güngören'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlatlarının mezarını ziyaret etmek için yardım isteyen aileyi mezarlığa götürdü.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, iki yıl önce 4 kızını trafik kazasında kaybeden anne ve babanın kabir ziyaretinde bulunmak istemeleri üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, aileyi Güngören'deki evlerinden alarak Ümraniye'deki Ihlamur Kuyu Aile Kabristanlığı'na götürdü. Ekipler, ziyaretin ardından aileyi evine bıraktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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