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Kızlarını taciz edene ceza vermek isterken yanlış kişiyi öldürdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kızlarını taciz edene ceza vermek isterken yanlış kişiyi öldürdüler

Sultangazi'de 19 yaşındaki Doğukan Çelik'in motosikletli 4 kişi tarafından sokak ortasında vurularak öldürülmesine ilişkin olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Sultangazi'de 19 yaşındaki Doğukan Çelik'in motosikletli 4 kişi tarafından sokak ortasında vurularak öldürülmesine ilişkin olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Olayın 11 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz iddialarının ardından yaşandığı, kızın yakınlarının tacizci olduğu iddia edilen şahıs yerine yanlışlıkla Çelik'i vurduğu öğrenildi. Olayla ilgili tacize uğradığı iddia edilen küçük kızın anne, baba ve dayısının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sultangazi'de 3 ay önce yaşandı. 19 yaşındaki Doğukan Çelik, sokak ortasında motosikletli 4 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cinayeti araştıran Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısları sorgulayan ve telefon görüşmelerini inceleyen ekipler, cinayetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. İddiaya göre şüphelilerden anne D.D.'nin 11 yaşındaki kızı, komşusunun tacizine uğradı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.B. isimli komşu serbest bırakıldı. Olaydan bir gün sonra komşu İ.B. evinin önünde köylüsü Doğukan Çelik ile otururken iki motor ile gelen 4 kişi kurşun yağdırdı. Saldırıda Doğukan Çelik sırtından vurularak hayatını kaybetti. Motosikleti saldırganlar, bir sokak ileride ise aşırı hız yaptıkları için kendilerini uyaran Musa Can A.'yı bacağından vurup kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motorla gelen 3 şüpheliyi ve onları azmettirdiği iddia edilen 11 yaşındaki kızın annesi D.D., dayısı Y.A. ve babası M.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede tacize uğradığı iddia edilen kızın ailesinin İ.B.'yi cezalandırmak için adam tuttukları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan kız çocuğunun annesi D.D. (32), dayısı Y.A. (33) ve babası M.D.'nin (36) de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ve olayı gerçekleştiren saldırganlardan 3'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan baba M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, anne D.D. ve dayı Y.A. azmettirme suçundan, diğer 3 kişi ise silahlı saldırı suçundan tutuklandı. Polisin olaya karışan son saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

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Haber: Kızlarını taciz edene ceza vermek isterken yanlış kişiyi öldürdüler - Haberler
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