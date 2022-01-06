Kızlarını istismarla suçladığı kocasından tehdit aldı, KADES'i kullanarak şikayetçi oldu

DİYARBAKIR'da kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği eşi M.K.'den (47) boşanmak isteyince şiddete maruz kalan H.K. (38), eşinden telefonla ölüm tehdidi alınca Kadın Destek Uygulaması ( Kades ), aracılığıyla şikayette bulundu. Kısa sürede eve gelen ekiplerce, güvenli şekilde polis merkezine götürülen H.K., kocasından şikayetçi oldu.

Kayapınar ilçesinde geçen yıl nisan ayında, 26 yıllık evliliğinden 8 çocuğu olan H.K., kızlarının, babaları M.K.'nin cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla boşanmak istedi. Ancak boşanma talebini reddeden M.K., eşi H.K.'yi dövdü. H.K. ve kızları polise giderek şikayetçi oldu. H.K. için koruma kararı verildi, 2 kız da aileden alınarak yurda yerleştirildi. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen M.K., bu sefer de farklı tarihlerde eşinin yaşadığı evin önüne giderek tehditlerde bulundu. H.K., cep telefonu ile M.K.'nin evinin önüne geldiği anları görüntüleyip, İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulaması üzerinden polise ulaşarak durumu bildirdi. Fakat M.K. tehditlerini sürdürmeye devam etti.