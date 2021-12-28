Kızlarını istismar eden eşinden boşanmak istedi, tehdit nedeniyle 9 aydır evinden çıkamıyor

DİYARBAKIR'da kızlarına cinsel istismarda bulunduğu eşi M.K.'den (47) boşanmak isteyince şiddete maruz kalan H.K. (38), aldığı tehditler nedeniyle 9 aydır evinden çıkamıyor. Adalet istediğini belirten H.K., "Şikayet ediyorum, uzaklaştırma veriyorlar. Sonra eve gidip, oturuyorum. Nereye kadar evde oturacağım? Nasıl çocuklarıma bakacağım? ya açlıktan ya da şiddetten öleceğiz" dedi.

Kayapınar ilçesinde nisan ayında, 26 yıllık evliliğinden 8 çocuğu olan H.K., kızlarının babaları M.K.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince boşanmak istedi. Ancak boşanma talebini reddeden M.K., eşi H.K.'yi dövdü. H.K. ve kızları polise giderek şikayetçi oldu. H.K. için koruma kararı verildi, 2 kız da aileden alınarak yurda yerleştirildi.

"Polisleri çağırdık, sonra ablam ile ifade verdik. 1,5 ay yurtta kaldık. Annem ile beraber mutluyum, yurda gitmek de istemiyorum. Annem bize iyi bakıyor. Korkuyorum, dışarıya çıktığı zaman bağırma sesleri duyunca annemi vurup öldürdüğünü düşünüyorum. O yüzden çok korkuyorum."