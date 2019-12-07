Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı
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Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

TOKAT'ta, kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:38
Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

TOKAT'ta, kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi  Z.Ş., dün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş., tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüşerek, babası S.Ş'nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.'yi istismar ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.'yi iş yerinde gözaltına aldı. İki kardeş, olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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