Kızlarına arkadaşlık teklif edene işkence yaptılar
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Kızlarına arkadaşlık teklif edene işkence yaptılar

Kızlarına arkadaşlık teklif edene işkence yaptılar
Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, kızlarına arkadaşlık teklif eden Irak uyruklu Shakir M.J.S.'ye işkence yapan Suriye uyruklu 6 kişi tutuklandı.

DÜZCE'de, kızlarına arkadaşlık teklif eden Irak uyruklu Shakir M.J.S.'ye işkence yapan Suriye uyruklu 6 kişi tutuklandı. 

Olay, önceki gün Düzce Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu Shakir M.J.S. gece saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne darbedilmiş halde getirildi. Hastanede görevli polisin durumdan şüphelenmesi üzerine çağırılan tercüman aracılığıyla Shakir M.J.S.'nin ifadesi alındı. Shakir M.J.S., 6 kişinin kendisine hem cinsel hem de fiziki olarak işkence yaptığını anlattı. Shakir M.J.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis K.R., H.R., M.R., R.M., C.R. ve M.B.'yi yakaladı. 6 kişi ifadelerinde, Shakir M.J.S.'nin kızlarına arkadaşlık teklif ettiğini, bu nedenle şişeyle işkence yaptıklarını ve darbettiklerini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Shakir M.J.S.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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