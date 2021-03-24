Kızların tekme tokat kavgası kameralara böyle yansıdı
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Kızların tekme tokat kavgası kameralara böyle yansıdı

24.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:19

Kızların tekme tokat kavgası kameralara böyle yansıdı Hatay-Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir parkta gerçekleşen olayda kızlar tekme tokat kavga etti.

Kızların tekme tokat kavgası kameralara böyle yansıdı

HATAY - Hatay-Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir parkta gerçekleşen olayda kızlar tekme tokat kavga etti.

İskenderun ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki 5 kişilik bir kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde kavgaya dönüşen tartışma, cep telelefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan kavgayı zor da olsa ayırmayı başardı.

Cebinden bıçak çıkaran kızlardan biri, bir diğer kızı elinden hafifçe yaraladı. Edinilien bilgiye göre, karakolda kızların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kızların tekme tokat kavgası kameralara böyle yansıdı
Kızların tekme tokat kavgası kameralara böyle yansıdı
Kızların tekme tokat kavgası kameralara böyle yansıdı
Kızların tekme tokat kavgası kameralara böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİT

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