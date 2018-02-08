Kızların Önündeki Eğitim Engelini Kaldırmak Gururumuzdur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Özellikle eğitimde kızlarımızın önündeki engeli kaldırmak bizim gurur tablomuzdur. Bunun sağlanmış olmasından dolayı ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çalık, Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, artık eski Türkiye'nin yok olduğunu ve herkesin kardeşçe yaşadığını belirtti.

İnsan hakları ihlallerinin çok yaşandığı bir ülkeden bunları aşan ve değerleriyle yaşayan bir Türkiye inşa ettiklerini vurgulayan Çalık, geçen yıllarda eğitime vurulan engellerin herkes tarafından da bilindiğini anımsattı.

Eğitim hakkını tesis etmenin kendilerine nasip olduğunu ve kız çocuklarının eğitim oranını arttırdıklarına değinen Çalık, "Bizim 15 yıllık iktidarımızda en önemli yaptığımız işlerin başında gelmektedir. Özellikle eğitimde kızlarımızın önündeki engeli kaldırmak bizim gurur tablomuzdur. Bunun sağlanmış olmasından dolayı ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çalık, geçen dönemlerin gözden geçirildiği zaman alınan mesafenin çok daha net görüleceğini belirterek, bugün herkesin ayrıma uğramadan istediği gibi eğitim ve öğretimini sürdürdüğünü ifade etti.

Çalık, şunları kaydetti:

"Biz şimdi Türkiye'yi dolaşıyoruz. Sosyal Politikalar da Gönül Adımları projesinde yer alan masalarımızdan bir tanesi de sosyo kültürel ve manevi değerler masası. Yapmış olduğumuz toplantılarda ortaya çıkan en önemli sorun bizim manevi değerlerimizdeki var olan eksiklik. Bu bizim hepimizin toplum olarak sorunu. Eğer biz insanımıza manevi değerleri verebilirsek ailemize manevi değerleri vermiş oluruz. Bu vesileyle tüm toplumun, ailenin ve vatandaşlarımızın manevi eğitimi alması için hepimizin üzerinde çok büyük sorumluluk var. Bu konuda elini taşın altına koyan imam hatiplilere çok teşekkür ediyorum."

- "Adalet yerini bulacak"

Bir gazetecinin 28 Şubat sürecini yapanların yargılanma aşamasını sorması üzerine Çalık, bu süreçte mağdur olanların haklarının alınması için çok önemli düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

Süreci yapanlarla ilgili davaların sürdüğüne dikkati çeken Çalık, "Nasıl 15 Temmuz'u yaşatanlarla ilgili davalar devam ediyorsa, 28 Şubat'ı yapanların da davaları devam edecek. Yaşıyorlarsa cezalarını çekmesini yaşamıyorlarsa da insanların vicdanlarında mahkum edilmesini bu davalar sağlayacak diye ümit ediyorum." dedi.

Çalık, bir daha 28 Şubatların yaşanmaması için mahkemelerin sonuçlarını çok yakın takip ettiklerini belirterek, "Adalet yerini bulacak. Türkiye'de adaleti temsil eden Adalet Bakanımızın da bir imam hatipli olduğunun altını çizmek istiyorum. 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşamış bir kardeşimizin de şimdi bakan olduğunu toplumumuzla paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.