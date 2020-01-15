Kızların kavgası güvenlik kamerasında
Haberler » Güncel » Kızların kavgası güvenlik kamerasında - Haber

Kızların kavgası güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup kızın sokak ortasında tekme tokat kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

15.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:32
Kızların kavgası güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup kızın sokak ortasında tekme tokat kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle iki grup ayrıldı. Polisin çağrıldığı söylenince kızlar hızla olay yerinde uzaklaştı. Yaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler