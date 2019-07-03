Kızların boksa ilgisi artıyor

Siirt'te açılan boks kursuna genç kızlar ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yaz spor kursları kapsamında açılan boks kursuna 20 genç kız kayıt yaptırdı. Kursiyerler arasında yer alan Nesrin Özek (15) ve Büşra Can (15) bu spor dalında milli sporcu olmayı hedefliyor.

Müzik eşliğinde spor yapmayı sevdiğini aktaran Özek, "Boks benim 2 yıldır hayalimdi. Televizyonda bazen boks maçlarını, kliplerini izliyordum. Okul devam ederken kursa yazıldım.En büyük hedefim 2 yıl önce başladığım boksta Türkiye yarışmalarına katılarak madalya kazanmak." dedi.

Can da Avrupa çapında bir sporcu olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Antrenör İsmail Akyürek ise genç kızların boksa ilgisinin arttığını işaret ederek, yaklaşık 20 kıza eğitim verdiğini söyledi.

Kaynak: AA