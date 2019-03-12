Kızlarımız Artık Daha Güçlü Bir Şekilde Geleceğe Hazırlanıyor" - New

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her alandaki istikrarlı destekleriyle kız çocuklarımız ve genç kızlarımız artık çok daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu için geldiği New York'ta Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (NEYAD) tarafından düzenlenen panele katıldı.

Panelin açılışında yaptığı konuşmada Selçuk, "Kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması; aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece hayati bir öneme sahiptir." diye konuştu.

Türkiye'de son 16 yılda kadının insan haklarının geliştirilmesi ve kadına karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması konularında önemli yapısal ve yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Selçuk, "Kadına yönelik politikalarda yaşanan değişimin en önemli yansıması yasal alanda olmuştur.Özellikle Anayasamızdaki düzenlemelerle kadın erkek fırsat eşitliği ilkesi en üst düzeyde benimsenmiştir." ifadelerini kullandı.

Kadınların toplumsal hayatta etkin rol üstlenmelerinin ve eğitim fırsatlarından eşit bir şekilde yararlanmalarının son derece önemli olduğunu dile getiren Selçuk, son 16 yılda "Haydi Kızlar Okula", "Baba Beni Okula Gönder" ve "Kardelenler" gibi birçok projenin hayata geçirildiğini anlattı.

Son yıllarda kız çocukların eğitim alma oranının ciddi bir şekilde arttığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her alandaki istikrarlı destekleriyle kız çocuklarımız ve genç kızlarımız artık çok daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kadının, çalışma hayatına etkin ve insan onuruna yakışır bir şekilde katılımının sağlanması için de birçok projenin hayata geçirildiğinin altını çizen Selçuk, "Sözlerime son verirken, ülkemizde ve dünyada toplumsal yaşamın her alanında güçlenen kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın bizi mutlu ve huzurlu yarınlara taşıyacağına olan inancımla sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA