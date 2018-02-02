O Anlar Kamerada! Kızları Taciz Edilen Baba, Mahkemede Sapık Doktora Saldırdı
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O Anlar Kamerada! Kızları Taciz Edilen Baba, Mahkemede Sapık Doktora Saldırdı

ABD Jimnastik Milli Takımı'nın doktoru Larry Nassar'ın bir çok milli sporcuyu taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Salonda bulunan bir mağdur babası sapık doktora saldırdı.

ABD Milli Jimnastik Takımı'ndaki sporcuları taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanan jimnastik takımı doktoru Larry Nassar'ın davasında, üç kızının tecavüze uğradığı iddia edilen baba olay çıkardı.

YALNIZ GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Baba Randall Margraves, kızları mahkemede ifade verdikten sonra mahkeme başkanı Janice Cunningham'dan tacizci doktor ile beş dakika odada yalnız kalmayı talep etti. Mahkeme başkanı bu talebi kabul etmeyince baba koşarak sanık sandalyesinde bulunan doktora saldırdı.

AVUKATI KORUDU

Doktoru, babanın yumruklarından avukatı korudu. Mahkemede bulunan polisler babayı yere yatırıp kelepçeleyerek etkisiz hale getirdiler.

Mahkemede, tacize uğrayan diğer kızlar savunmalarını yaparken anne ve babaları yüzlerini kapatırken Margraves'in sürekli doktora sinirli bir biçimde bakması dikkatlerden kaçmadı.

Haberler.com/Dış Haberler

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YORUMLAR (7)

  • CEVDET CAN:
    Adamın 5 dakika yalnız görüşme talebini kabul etseydin ya Yargıç efendi.Hiç olmasa adalet yerini bulurdu..
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  • METİN YILDIRIM:
    Polis babanın Üzerine o kadar yüklenmesi adil değil , polislerde baba gün gelir onların çocukları aynı olayı yaşarlarsa çok darlanırlar. Bu kabil olaylarda kişilerin gururları ile oynanması çok tehlikelidir.baba sadece o adamı öldürmek için suç işleyip ceza evine girmeyi deneyebilir.unutmayın Amerika’da idam cezası var !!
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