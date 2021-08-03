Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
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Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Güncel

- Kızları için 6 yıl biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında evleri küle dönen Kale ailesi, büyük üzüntü yaşıyor Anne Zeynep Kale, "Her şey yandı kül oldu.

- Kızları için 6 yıl biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında evleri küle dönen Kale ailesi, büyük üzüntü yaşıyor

Anne Zeynep Kale, "Her şey yandı kül oldu. Ayakkabım bile kalmamış, o bile yanmış. Hiçbir şeyim kalmamış" dedi

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında evleri küle dönen Kale ailesi, büyük üzüntü yaşıyor. Özellikle önümüzdeki yıl evlenecek kızları için 6 yıldır biriktirdikleri çeyiz yangında kül olurken, anne Zeynep Kale, "Her şey yandı kül oldu. Ayakkabım bile kalmamış, o bile yanmış. Hiçbir şeyim kalmamış" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz'da başlayan ve 4 gün süren Aydıncık yangınından geriye acı fotoğraflar kaldı. Bölge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilirken, ilgili bakanlıkların yetkilileri vatandaşların zararlarının tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede çok sayıda ev, sera, bahçe ve ormanlık alan zarar görürken, vatandaşın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Karaseki Mahallesindeki yangında evleri yanan ve eşyalarının tamamı kül olan Zeynep ve Apdil Kale çifti de büyük üzüntü yaşıyor. Özellikle önümüzdeki yıl evlenecek olan kızları Merve için 6 yıldır biriktirdikleri çeyiz yangında kül olurken, tek tesellilerinin canlarına bir şey olmaması olduğunu dile getirdiler.

"Korkumuzdan ne yapacağımızı bilemedik"

Yangın gecesini ve sonrasını İHA muhabirine anlatan anne Zeynep Kale, yangın günü evde olduklarını ve eşinin yaylaya giderek yangının boyutuna baktığını söyledi. Oradan geldiğinde yangının kendi bulundukları yere inebileceğini söylediğini dile getiren Kale, "Sabaha karşı yangın bizim buraya gelmişti zaten. Kızımızda 'dumandan bunaldık, hemen çantamızı alıp kaçalım' dedi. Bizde çantamızı alıp, evden kaçtık. Çok korktuk, heyecanlandık. Korkumuzdan ne yapacağımızı bilemedik, evimizi terk etmek zorunda kaldık. Bizde can korkusuyla hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Kızımın çeyizleri de vardı" dedi.

"Her şey yandı kül oldu"

O an ne yapacaklarını şaşırdıklarını ifade eden Kale, "Eşim de 'biz kendi canımızı kurtardık. Buna şükür ne yapalım' dedi. Her şey yandı kül oldu. Ayakkabım bile kalmamış, o bile yanmış. Hiçbir şeyim kalmamış. Önümüzdeki yıl yazın kızımın düğününü yapacaktık. Yapacak bir şey yok. Kız üniversiteye başladıktan sonra çeyizini dizmeye başlamıştık. 6 senedir bunları biriktiriyorduk, bir anda gitti. Yataklarım, döşeklerim hepsi yandı, külü bile bellisiz" ifadelerini kullandı.

"O an bittik dedik"

Baba Apdil Kale ise yangın günü sabah erken saatlerinde kızının sesine kalktığını söyledi. Yataktan bir anda fırlayıp, kızının yanına koştuğunu söyleyen Kale, "Dumandan etkilenince paniklemiş. Ona baktım durumu iyi hemen toparlanın evden çıkalım dedim. Bunun üzerine ailemle birlikte evden çıkarak, buradan uzaklaştık. Bir anda beynimiz döndü zaten, neyin ne olduğunu çözemedik. O an bittik dedik. Çok şükür canımız sağ. Allah devletimize zeval vermesin, yapacağız dediler. Yangın söndükten sonra buraya geldik. Burayı gördükten sonra eşim ve kızımla beraber birbirimize teselli verdik, yardımcı olduk. Durumun bu şekilde olmasına çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu
Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

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Kızları için 6 yılda biriktirdikleri çeyiz, 1 gecede kül oldu - Haberler
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