Kızlardan 'sevgili' dayağı
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Kızlardan 'sevgili' dayağı

06.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:36
Kızlardan 'sevgili' dayağı

BURSA'da kimliği belirsiz genç kız, erkek arkadaşına mesaj atan kızı, arkadaşlarıyla birlikte dövdü.

 BURSA'da kimliği belirsiz genç kız, erkek arkadaşına mesaj atan kızı, arkadaşlarıyla birlikte dövdü. Dayak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Teoman Özalp Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz genç kız, başka bir kız ile erkek arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, yanındaki 2 kızla birlikte mesaj atmakla suçladığı kıza saldırdı. 3 kız, diğer kızı tekme-tokat dövdü.

Dayak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  

Kızlardan 'sevgili' dayağı
Kızlardan 'sevgili' dayağı
Kızlardan 'sevgili' dayağı
Kızlardan 'sevgili' dayağı
Kızlardan 'sevgili' dayağı
Kızlardan 'sevgili' dayağı
Kızlardan 'sevgili' dayağı
Kızlardan 'sevgili' dayağı
Kızlardan 'sevgili' dayağı
Kızlardan 'sevgili' dayağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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