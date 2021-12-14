KIZLAR MANASTIRI'NDA TARİHİ SERGİ AÇILDI

TRABZON (Habermetre) - "Bükreş, Doğu- Osmanlı Kalıbındaki Şehir Kolaj Sergisi" Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kızlar Manastırı'nda açıldı. Sergiye, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, Romanya Fahri Konsolosu Mustafa Beyazlı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Yaşayan bir müze olarak tasarlanan ve yıl boyunca Trabzon'un kültür sanat hayatında önemli bir yere sahip olan Kızlar Manastırı'nın bahçesinde açılan sergi, horon gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından serginin açılış konuşmasını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yaptı. Büyükşehir Belediyesinin her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Bu tarz sanat etkinliklerine her zaman destek vermeye özel önem gösteriyoruz. Bu manada geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve farklı inançların bir arada huzur içinde yaşadığı birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmış Trabzon'da bu özel sergiye bu özel mekanda ev sahipliği yapmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

ÖZEL DOKUNUŞLAR YAPIYORUZ

Tarihi Kızlar Manastırı ile ilgili de bilgiler veren Başkan Zorluoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz mekan geçtiğimiz aylarda restorasyonunu tamamlayıp, hizmetinize sunduğumuz 14. yüzyıldan kalma çok önemli ve tarihi bir mekan olan Kızlar Manastırı. Burası açıldığı günden itibaren bu tarz kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu tür sergilerin bu mekana çok yakıştığını bu mekanın çok iyi taşıdığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da bu tarz etkinliklerimizi burada gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tabii bu eser Osmanlı'dan önce inşası tamamlanmış bir eser. Osmanlı'nın da kendinden önceki medeniyetlerden devraldığı bir eser. Bize de Osmanlı'dan devredildi. Buranın restorasyonu ve ihya edilmesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortak mirasımıza verdiği önemi de göstermektedir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu mekana büyük bir önem veriyoruz. Daha fazla insan tarafından ziyaret edilmesi ve gelen misafirlerimizin de buranın tarihi konusunda bilgiler elde edebilmesi için özel dokunuşlar yapıyoruz. Sanal gerçeklik uygulamalarında yararlanacak şekilde çok güzel uygulamalar yaptık" dedi.

DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle çok uzun yıllar hakimiyetinde bulunan Balkan ülkelerinde de çok önemli eserler bıraktığını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Gerçekten mimari değeri de çok fazla olan, bizim kayıtlarımızda görebildiğimiz Balkanlarda 15 binin üzerinde hakikaten çok kıymetli eserler bırakıldı. Romanya'da da bu manada 250'nin üzerinde eser bırakıldığını biliyoruz. Bu manada bugünkü sergi ayrı bir ehemmiyet arz ediyor ve Bükreş şehrinde Osmanlı'dan kalan izlerin vurgulanacağı çok kıymetli bir eser halini alıyor. Bu serginin Trabzon'da bu güzel mekanda bugün sergilenebiliyor olmasında Sayın Milletvekilimiz Salih Cora'nın da çok büyük katkısı var. Kendisi aynı zamanda Türkiye- Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı. Trabzon'da bu neviden uluslararası etkinliklerin yapılması çok önemli. Bunlar şehrimize değer katıyor. Ben değerli Vekilimize yürekten teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak ilerleyen günlerde bu neviden organizasyonlara ev sahipliği yapmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Bu duygularla sergimizin şehrimize, ülkemize ve Romanya'ya hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

CORA: YÜREKTEN İNANIYORUM

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da yaptığı konuşmada, "Açılışını yaptığımız serginin, Bükreş mimarisindeki Osmanlı ve Doğu etkilerini göstermenin yanı sıra, Romen kültürünün daha gelişmiş şekilde tanıtılmasına da hizmet edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TİNCA: İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEYİ UMUYORUZ

Romanya Büyükelçisi Stefan Tinca ise, "İnsanlardan insanlara temaslar ve kültürel bağlar, Romanya ve Türkiye - eski dostlar, Karadeniz'deki komşular, müttefikler ve stratejik ortaklar arasındaki güçlü ilişkinin her zaman önemli bir bileşeni olmuştur. Ayrıca, bu serginin Romanya ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın 10. kuruluş yılında gerçekleşmesinden mutluluk duyuyoruz. Şimdiye kadar elde edilen başarıları değerlendirmeyi, her alanda verimli iş birliğimizi daha da geliştirmeyi umuyoruz" dedi.

Program sergi açılışı, kurdele kesimi ve serginin gezilmesiyle son buldu.

TARİH : 14. 12. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet