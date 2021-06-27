KIZLAR KAVGA ETTİ, ERKEKLER 'KAFASINA VUR, KAFASINA' DİYE TEMPO TUTTU

ANTALYA Kaleiçi'nde gece kulübü çıkışında 2 genç kız kavga ederken, bazı erkekler ise Kafasına vur kafasına diye tempo tuttu.

ANTALYA Kaleiçi'nde gece kulübü çıkışında 2 genç kız kavga ederken, bazı erkekler ise Kafasına vur kafasına diye tempo tuttu. Olay, dün gece saatlerinde Antalya Kaleiçi'ndeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Gece kulübü önünde duran 2 genç kız, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kızlar saç saça baş başa kavgaya başladı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

'KAFASINA VUR, KAFASINA' DİYE TEMPO TUTTULAR

2 genç kızın kavgasını izleyen bazı erkekler ise 'Kafasına vur, kafasına vur' diye tempo tuttu. Bazıları kızları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kızların kavgası ve erkeklerin 'kafasına vur kafasına' diye tempo tuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı