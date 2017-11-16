Kızkardeşini Öldürdüğü İddia Edilen Erhan Timuroğlu Tutuklandı(Geniş)

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



Ataşehir'de, 28 Şubat 2017 tarihinde kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiası ile 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu, "Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve hakkında ayrıca yürütülen, "Silahla tehdit", "İzinsiz olarak silah ve mermileri ülkeye sokma" suçlarından tutuklandı.



Erhan Timuroğlu ile birlikte gözaltına alınan şoförü C.F.A. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.



İki gün önce Sancaktepe'de gizlendiği evde gözaltına alınan Erhan Timuroğlu ve şoförü C.A., emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI



Emniyette susma hakkını kullanan Erhan Timuroğlu ilk olarak kızkardeşi Ceylan Timuroğlu'nun öldürülmesi ile ilgili savcı Zübeyir Tecelli Akbulut'a ifade verdi. Savcı Akbulut, sorgusunu yaptığı Timuroğlu'nu, "Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme, Timuroğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.



İKİNCİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA DA TUTUKLANDI



Timuroğlu, hakkında ayrıca yürütülen, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Birden fazla kişi ile birlikte silahlı tehdit" ve "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçlarından savcı Hakan Günel'e ifade verdi. Timuroğlu'nun şoförü C.F.A. da "Suçluyu kayırma" suçundan savcı Günel tarafından sorgulandı.



Savcı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Erhan Timuroğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunun ardından, "Birden fazla kişi ile birlikte silahlı tehdit" ve "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçlarından tutuklandı.



ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI



Timuroğlu'nun şoförü C.F.A. ise, mahkeme tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.