Kızkardeşini Öldürdüğü İddia Edilen Erhan Timuroğlu Tutuklanmaya Sevk Edildi

ATAŞEHİR'de 28 Şubat 2017 tarihinde kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiası ile 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



İki gün önce Sancaktepe'de gizlendiği evde gözaltına alınan Erhan Timuroğlu ve şoförü C.A., emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Emniyette susma hakkını kullanan Erhan Timuroğlu ilk olarak kızkardeşi Ceylan Timuroğlu'nun öldürülmesi ile ilgili olarak savcı Zübeyir Tecelli Akbulut'a ifade verdi. Savcı Akbulut, sorgusunu yaptığı Timuroğlu'nu, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. - İstanbul